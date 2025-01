Uuring: roolis kasutab mobiiltelefoni 75 protsenti Eesti juhtidest

Väga tihti kasutatakse telefoni navigatsiooniseadmena või räägitakse vabakäesüsteemi abil. Samas tunnistas 23 protsenti juhtidest, et nad vahetavad või otsivad autot juhtides telefonist muusikat, ning 13 protsenti ütles, et nad helistavad sõidu ajal ka ilma vabakäesüsteemita. Seitse protsenti juhtidest saadab häälsõnumeid, viis protsenti kirjutab sõidu ajal sõnumeid, peab vestlust või sirvib veebi. Kolm protsenti vastanutest teeb autot juhtides samal ajal telefoniga pilte või videoid.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Taavi Kruusi sõnul on kahjuks märgata, et telefonide kasutamine roolis aina sageneb. Tegu on väga ohtliku tendentsiga, sest igasugune kõrvaline tegevus häirib juhti keskendumast liiklusele.