Kevade märgid on õhus: sarapuupungad paisuvad, maa on sula ja mõne päeva eest nägi juba konna. «Ilm on hukas,» nentis Hein, kelle hinge on täis ajanud Soomaal võimust võtnud suurvesi. «Ma ei ole 50 aasta jooksul sellist asja näinud, et mul on kaks kuud suurvesi. Viies hooaeg valitseb juba kolmel korral [aastas] tavapärase ühe-kahe asemel.» Hein ootab tuleva nädala keskpaika, mil on kuu loomine, siis saab selgust rohkem.