Paljud inimesed, kes on saanud kätte aasta alguses jõustunud mootorsõidukimaksu teatise, leiavad, et koos teiste maksumuudatustega annab maks neile valusa hoobi.

Harjumaal Anija vallas Rookülas asuvas Kuusiku talus kasvatab Jane Mättik koos perega lihaveiseid. Keskmiselt kaalub üks veis umbes 400 kilogrammi ja kuna loomi tuleb pidevalt transportida, ei saa pererahvas kuidagi läbi seda võimaldava sõiduvahendita. Tegelikult on perekonnas lausa viis autot, sest pereliikmed liiguvad sageli eri suundades, mis eeldab ka mitut transpordivahendit. Igapäevategemistes on suureks abiks 2018. aasta Dodge RAM, mis maapiirkonnas vaata et asendamatu. «Loomakasvatajale on väga oluline oma loomaveotreiler. Teenuse tellimine mõne looma pärast on väga kulukas ning mõistlikum on ise treilerit omada,» selgitab Mättik.