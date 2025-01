Teed on märjad, paiguti esineb libedust

Samas on sõidutingimused üle Eesti paiguti erinevad. Saartel ja Eesti põhjaosas on teetemperatuur nulli lähedal või kergelt miinuspoole, seetõttu on teedel paiguti ka libedust. Kesk- ja Lõuna-Eestis on teeolud head. Õhutemperatuur on +1..+4.