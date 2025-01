KESKPÄEVATUND Ignar Fjuk: reaktsioon peaministri ettepanekule peegeldas tohutut ebaselgust

«Poola, Balti riigid ja Soome on teatanud, et nad kavatsevad kaitsekulutusi tõsta viiele protsendile,» lausus Ruussaar. «Kas see on realistlik? Mõned poliitikud viitavad siin kolleegidele Saksamaal või Prantsusmaal, kes väidavad, et vaadake, kui suured on meie kaitsekulutused. Vahet ju tegelikult ei ole. Loomulikult on meie kaitse-eelarve palju väiksem kui neil aga probleemid nii julgeolekus kui ka sotsiaalsfääris on samad.»