Tallinn vanalinna arengukava jõuab avalikule arutelule

Tallinna vanalinna arengukava eesmärgiks on hea elukeskkonna kavandamine, kus kultuuripärand on hoitud ning ettevõtlus toetab aktiivset kultuurielu. Eesmärkide elluviimiseks lepitakse arengukavaga kokku ka järgmiste aastate olulisemad tegevused. Arengukava avalik tutvustus toimub sel neljapäeval, 30. jaanuaril.

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on arengukava koostamine olnud hea võimalus terviklikult läbi mõtestada vanalinna väärtused ja potentsiaal. «Arengukava lähtekohaks on vanalinna arendamine elukeskkonnana, mis on atraktiivne ning vastab tänapäevastele vajadustele. Sellest lähtuvalt rekonstrueerime juba tänavaruumi ligipääsetavaks Uuel tänaval, aga kavandame näiteks ka lasteaia rajamist vanalinna, sest 15 minuti linna kontseptsioonist lähtuvalt peavad igapäevaselt vajalikud teenused paiknema inimestele kodu lähedal.» Lippus toob välja, et elujõuline kogukond on oluline ka UNESCO vaatevinklist, sest vanalinna unikaalsus seisneb ka selle jätkuvas kasutuses elukeskkonnana.