Pärast seda, kui Venemaa propagandaportaal Sputnik Eestis rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu 2019. aasta 31. detsembril suleti, lõi süüdistatav koos abikaasa Elena Cheryshevaga MTÜ, millega jätkasid Sputniku tegevust. Kohtus leidis tõendamist, et sel moel tegutses süüdistatav rahvusvaheliselt sanktsioneeritud Dmitri Kisseljovi ja Venemaa riikliku desinformatsiooni levitava uudisteagentuuri MIA Rossija Segodnja huvides ning selline tegevus on rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumise tõttu karistatav.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kinnitab kohtuotsus, et sisuliselt oli Mati-Dmitri Terestal Eestis Venemaa propagandisti Dmitri Kisseljovi «käepikendus». «MIA Rossiya Segodnja on Venemaa desinformatsiooni levitamise tõttu Euroopas keelatud ja sai Eestis tegevust jätkata vaid seetõttu, et süüdistatav otsustas teadlikult eirata rahvusvahelisi sanktsioone. Ilma personali, tehnika, kontori ja muu vajalikuta ei oleks keelatud propagandaportaalil olnud võimalik Eestis tegevust jätkata,» ütles Pern.