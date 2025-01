Solman: kui kurjust hukka ei mõisteta, hakkab see taas vohama

Solmani sõnul tuli Teise maailmasõja lõppedes ilmsiks kohutav tõsiasi, et lisaks mitmete rahvaste kannatustele oli sõjas üks rahvas, juudid, kelle olemasolu olid Saksas võimul olnud natsionaalsotsialistid otsustanud lõplikult hävitada. «See otsus langetati valitsuse isungil 20. jaanuaril 1942 Wannsee konverentsil, kus lisati ka protokoll, millel oli märgitud kõigi Euroopa riikide juutide arv, kes tuli hävitada. Eesti kohta on sellel erandlik märge: juudivaba. Kogu rahva hävitamise idee on nii erandlikult kohutav, et see sai erilise nime . holokaust,» rääkis Solman.