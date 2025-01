Euroopa Liit on praegu Ukraina suurim rahastaja, kuid on ilmselge, et Ukraina vajab rohkem, et peatada rindejoone läänesuunaline nihkumine – rohkem toetust, laskemoona ja õhutõrjevõimekust, ütles esmaspäeval Brüsselis välispoliitikajuht Kaja Kallas, vahendas uudistekanali Ukrinformi ajakirjanik.