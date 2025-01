Tallinn otsib ideekonkursiga Kalamaja põhikooli juurdeehituse projekteerijat

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on lähiaastate väljakutseks parandada haridusasutustes õpitingimusi ning luua juurde uusi kooli- ja lasteaiakohti. «Kalamaja põhikooli ajaloolises hoones õpib praegu rohkem õpilasi, kui sinna algselt ette nähti. Sadakond aastat tagasi ehitatud koolimaja oli projekteeritud 350 õpilasele, kuid tänaseks on see arv märkimisväärselt kasvanud. Põhja-Tallinna elanikkond on viimastel aastatel kiirelt suurenenud, mis tähendab, et nõudlus kodulähedaste koolikohtade järele püsib kõrge. Juurdeehitus on hädavajalik, et tagada kooliperele ruumikas ja kaasaegne õpikeskkond. Seejuures peab säilima ajaloolise koolimaja väärikus,» rääkis Jaamu.