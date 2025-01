Korrakaitsjad tuvastasid veokit juhtinud 60. eluaastates Eesti mehel raske joobe. Kohus võttis ta kuni kohtuistungini vahi alla. Kui praeguseks on mees saanud juba karistuse kätte ja ta on asunud kandma Örebro kohtu määratud kahekuulist vanglakaristust, on tema veok siiamaani Linnebäckis bussipeatuses, kus politseinikud ta kinni võtsid.