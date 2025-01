Iraagis vahetus kaitseväe üksus

«Kui väed lähevad sõtta, siis alati imestatakse neile järgneva killavoori üle. Kui nädal aega on sõditud, kui kõht läheb tühjaks, kui tahetakse ennast ravida, siis tuleb meelde see killavoor,» ütles Eesti kontingendi vanem kolonel Andres Hairk. «Sellega tahan öelda, et see töö, mida teeb rahvuslik toetuselement, on sama oluline kui jalaväekompanii või staabiohvitseride ja –allohvitseride töö kogu Eesti kontingendi õnnestumisse. Teist sõltub, nagu on toetuse väejuhatuse moto,» lisas kolonel Hairk, tänades NSE-4 koosseisu ja soovides edu uuele NSE-5 koosseisule.