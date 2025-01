Tartu Ülikooli rektor tõrjub ametist lahkunud teaduri süüdistusi

Loog on öelnud, et ringkäik maailma sünteetilise bioloogiaga tegelevate ettevõtete ja teadlaste juurde tõi välja kurva tõe: Tartus ei ole tegevus selles vallas perspektiivne.

1. veebruaril algava ja Euroopa Komisjoni Euroopa teadusruumi õppetooli meetmest rahastatud projekti jaoks on saadud juba 2,5 miljoni euro suurune grant, mis oli mõeldud digiteeritud biotehnoloogia platvormi loomiseks. Loogi aga mõistis enda sõnul, et projekt on kirjutatud liiga lennukalt, ja tegi Soome koostööpartnerile ettepaneku raha tagastada, kuid ülikool polnud sellega nõus. «Seepeale võttis rektoraat väevõimuga mu enda kirjutatud projekti kaaskoordineerimise minu käest ära, sest ju neil oli kahju rahast loobuda,» mainis professor Postimehele antud usutluses.