KUKU Tuulepargid ajavad marru: ähvardavaid kirju saavad vallatöötajad otsisid abi politseilt

Saaremaa valla abivallavanem Liis Leppik selgitas Kuku hommikuraadiole, et vald on koostamas üldplaneeringut, millest üks osa puudutab ka taastuvenergiat, aga reaalseid tuuleparke Saaremaale veel ei planeerita, rääkimata selleks vajalikest analüüsidest. «Täna ei ole me tegelikult üldse selles kohas, et me hakkaks reaalselt tuuleparkide rajamisest rääkima.» Vallale laekuvates kirjades aga palutakse jätta planeeringust muu hulgas välja ka meretuulepargid, kuigi see on Leppiku sõnul juba üldse riigi vastutusala.

Abivallavanema kirjeldusel on otsesemalt sihikule võetud planeeringut menetlevad ametnikud. «Vähemalt osal juhtudest on inimesed pidanud vajalikuks kirjutada kirja lõppu, et nad hoiatavad kõiki planeeringut menetlevaid ametnikke, et kui nad jätkavad oma tegevusega, siis nad osalevad kuriteos inimeste vastu. Isegi on kasutatud terminit «genotsiid»».

Leppiku jutu järgi jääb nii mõnegi kirja lõpus kõlama ka hoiatus. «Umbes, et kui te kohe rahva poolele üle ei tule, siis ei teagi, kuidas see kõik teie jaoks lõpeb.»

Üks planeeringuid menetlev ametnik tegi avalduse ka politseisse. Ehkki politseiga pidas vald nõu ka üldisemalt, siis vaenu õhutamise koosseisu politsei hinnangul ei leita, rääkis Leppik.

Saaremaa vald pole ainus

Tuuleparkide mõttest pahaseid kirju levib abivallavanema sõnul teisteski Eesti valdades. «Me oleme suhelnud Põhja-Pärnumaa vallaga, kus on olukord sama ja ehk grammi võrra hullemgi,» sõnas Leppik, lisades, et sealne vallavanem on tuuleparkide arutelu valguses saanud ka tapmisähvardusi. «Minu teada on samad teemad laual ka Põltsamaal ja Lõuna-Eestis.»

Leppik märkis kokkuvõttes, et nüüd vaatab vald riigi poole. Kas riik paneb mingil viisil õla alla ja ütleb, kas tuuleparke on vaja või mitte. «Me tunneme täna, et me võitleme siin kuidagi sellist riigi võitlust, aga peame tegema seda nii-öelda oma vahenditega. Lõpuks jääme siia Saaremaale ju meie elama.»

