Põlengus viga saanud päästjad paranevad tasapisi

«Oleme võlgu ühe informatsiooni, mida oleme teadlikult kinni hoidnud,» rääkis tänasel pressikonverentsil Päästeameti peadirektor Margo Klaos.

Jutt käis esimesel jõulupühal Uus-Maleva tänaval toimunud traagilisest tulekahjust, kus hukkus kaks inimest, neid päästma läinud Lilleküla komando päästjad said aga raskelt vigastada.

«Õnnetusest on möödas kuu aega. See ei tähenda, et asjad oleks väga hästi. Tegelikult mitte,» möönis Klaos.

Ta rääkis, et sündmuskohal rängalt vigastada saanud päästjad viidi kriitilises, üliohtlikus seisus haiglasse ja nad viibisid mõnda aega ravil intensiivraviosakonnas.

«Arvestades põletuste raskusastet, olid nad intensiivravis pikka aega kunstlikus koomas,» täpsustas Klaos.

Päästeameti peadirektor rääkis, et päästjad on läbinud kolm nahasiirdamise operatsiooni, praegu on nad intensiivravist viidud põletusjärgsesse ravisse. Klaos rääkis, et ​mehed saavad iseseisvalt süüa, juua ja füsioterapeudiga liikumisravi.

«Ma võin öelda, et kaks päästjat on olnud kõvad mehed, nad on tänu oma tugevusele ja tervisele ning hakkamasaamisele edenenud ravi osas,» sõnas peadirektor, kes oli tänulik lähedastele ja meditsiinitöötajatele.

«Me oleme nendega koos moel ja teisel. Hoiame pöialt, et nad terveks saaksid,» lausus Klaos.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) lisas, et eriti kurb on see, kui viga saavad need, kes aitavad teisi ja päästavad elusid. «Väga kõvad mehed,» tähendas Läänemets, soovides meestele head paranemist.

25. detsembril puhkes Põhja-Tallinnas põleng, kus hukkus kaks inimest. Päästetööde käigus sai viga ka neli päästjat, kaks raskelt. Mullu hukkus Eestis tulekahjudes 34 inimest.