Uue e-kiirloteriiga võideti 120 000 eurot

«Eesti Loto mängud on täielikult läbipaistvad ja võidud juhuslikud, kõik e-kiirloteriide ja elektroonselt läbiviidavate loosimiste võidud määrab juhuslike arvude generaator, mis tagab, et igal mängijal on võrdne võimalus võita,» ütles Eesti Loto tegevjuht Triin Agan. tema sõnutsi eristab see Eesti Lotot erasektori hasartmänguteenustest, kus võitude sagedust ja suurust võidakse piirata või manipuleerida. «Meie väärtused on läbipaistvus ja usaldusväärsus,» lisas Agan.