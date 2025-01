Maaülikooli nõukogus ei jätka suurettevõtja Raul Kirjanen

Tarmo Soomere sõnas, et on suur au olla valitud sellise ülikooli nõukogu esimeheks, mille üks teadusharudest on jõudnud oma valdkonna pingeridades maailmas ülimalt auväärsele ning Eesti mõistes konkurentsitult kõrgele positsioonile. «Selleks, et olla oluline, ei pea olema suur. Maaülikool on üks neist, kellele toetub põhiseaduse preambuli saamine lihaks ja luuks, sest toidujulgeolek on üks eeldusi eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimiseks üle aegade.»