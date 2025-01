Eelmisel nädalal suri gripi tõttu üks inimene

Terviseameti andmetel on möödunud nädal näidanud, et Covid-19 haigestumine on langustrendis, kuid languse tempo on aeglustunud. Nakatumiste arv vähenes eelmise nädalaga võrreldes 9,5 protsenti. Haigestumus vähenes enamikes vanuserühmades, välja arvatud 5–9, 14-19 ja üle 85-aastaste hulgas. Muudes vanusrühmades püsis haigestumus stabiilsena või vähenes. «Väikese haigestunute arvu tõttu ei ole haigestumuse trendide väljendamine vanuserühmade kaupa statistiliselt usaldusväärne. Seetõttu saab usaldusväärseks hinnata vaid üldist haigestumise trendi,» selgitas amet.