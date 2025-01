«Täna tegime ühistranspordi reformis olulise sammu edasi. Olulise sellepärast, et see mõjutab 70 protsenti kõikidest ühistranspordis olevatest reisijatest, nii et sellel on väga suur mõju. Ühtne piletisüsteem muudab inimesetele ühistranspordiga liikumise ja üldse liikumise oluliselt mugavamaks. «Rongis, linnaliinibussis ja maakonnabussis on võimalik kasutada ühtset piletit ja pole vaja erinevates transpordiliikides erinevaid pileteid osta,» lausus Hartman.