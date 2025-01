Päästeameti edukas aasta ei kajastu päästjate palkades

Kokku said päästjad mullu 26 313 väljakutset ja see arv on viimase viie aasta arvestuses üks väiksemaid. Päästeameti peadirektor Margo Klaos sõnas, et suuresti võib seda seletada eduka ennetustööga. Näiteks tegid päästjad aasta jooksul 16 787 kodunõustamist, mille käigus paigaldati 732 suitsuandurit. Klaos tunnustas ka vabatahtlikke päästjaid, kelle panuseks kujunes 37 000 töötundi.