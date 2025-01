Viroloog Irja Lutsar (Eesti 200) ütles, et eelmisel aastal täheldati paljudes riikides läkaköhasse haigestumise tõusu. «Põhjusi on mitu: ühelt poolt Covid-19 pandeemia ajal tekkinud immuunsusvõlg, teisalt laste vähene vaktsineeritus ja kolmandaks läkaköha puhangulisus ehk pärast pikka madalseisu oli oodata tõusu,» rääkis Lutsar (pildil). «Võib-olla aitab viimasele kaasa ka see, et praegu arenenud maailmas kasutusel olevad komponentvaktsiinid on väiksema efektiivsusega kui täisrakulised vaktsiinid, samas talub inimene esimesi paremini.»