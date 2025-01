OSCE: Ukrainata ei saa pidada läbirääkimisi sõja lõpetamise üle

«Ma tean, et Ukrainas on OSCE suhtes olnud skeptilisust ja see on mõistetav, kui arvestada minevikusündmusi ja rahvusvahelise üldsuse suutmatust peatada Venemaa agressiooni. Tunnen riigi vastu tugevat kaastunnet. Mina, nagu ka eelmised juhatajad, olen Ukrainat täiemahulise sissetungi ajal prioriteediks seadnud. See, mida me praegu üritame koos Ukrainaga teha on otsustada, mida me saame praegu konkreetselt teha ja mida saame teha, kui sõda lõpeb,» rääkis Valtonen.