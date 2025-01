Üle poole sajandi tegutsenud Täheke pakub endiselt lugemisrõõmu

Viie aasta eest, mil möödus 60 aastat Tähekese asutamisest, kirjutas Postimees nii ajakirja kui ka selle nime sünniloost. Peatoimetaja Ilona Martson lausus juba toona, et trükiarvu suurest kahanemisest hoolimata läheb Tähekesel väga hästi. Ka nüüd kinnitab Martson, et Tähekesel läheb stabiilselt ja kenasti – ajakirjal on pea 4000 tellijat. «Täheke pole pidanud üle elama suuri põrumisi, skandaale või muid vapustusi,» lausus Martson. «Lugejaid on küll varasemast natuke vähem, aga lapsi sünnib ju ka vähem.» Kuigi Tähekese sihtrühm on viie- kuni kümneaastased lapsed, köidab ajakiri ka nooremaid ja vanemaid.