Zelenskõi tänas Rootsit seni nende suurima kaitsepaketi eest

«Olen tänulik Ulf Kristerssonile, Rootsi valitsusele ja Rootsi rahvale järjekorras 18. kaitsepaketi eest Ukrainale kogusummas 13,5 miljardit Rootsi krooni ehk 1,23 miljardit USA dollarit, mis on seni Rootsi suurim. Hindame sügavalt, et see sõjaline abi vastab Ukraina armee kiireloomulistele vajadustele ja aitab oluliselt kaasa meie kaitsevõime tugevdamisele. Selle panus meie kaugmaavõimekuste tugevdamisesse ja investeeringud Ukraina relvatootmisse on hindamatud,» rääkis Zelenskõi.