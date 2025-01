Eesti õhuväelased osalesid esmakordselt F-35 hävitajate teenindamises

Õppuse eesmärk oli koostöös liitlastega harjutada lennuüksuste kiire ümberpaiknemise (Agile Combat Employment - ACE) kontseptsiooni ning ühe osana ka lennuvahendite ristteeninduse (Aircraft Cross Servicing – ACS) protseduure. Hollandi õhuväelased viisid eelnevate nädalate jooksul Eesti õhuväe lennuvahendite teeninduse lüli spetsialistidele ja 1. eskadrilli tehnikutele väljaõppe, mille tulemusena on nad võimelised tagama teatud ulatuses hollandlaste hävitajate teenindust.

«Täna oli Eesti ja Hollandi Kuningliku õhuväe jaoks eriline päev. See on samm edasi ACE-kontseptsiooni järgi tegutsemise suunas ja on olnud silmapaistev näha Eesti õhuväelasi töötamas kõrvuti Hollandi kuningliku õhuväe personaliga. Ka kaheksa F-35 maandumine Ämari lennubaasis näitab meie jõupingutusi liidu ühtekuuluvuse, kindluse ja heidutuse vallas,» ütles Hollandi õhuturbemissiooni kontingendi ülem «Banzai».