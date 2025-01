KUKU Aasta arst kirjeldab patsientide salajasi soove

«Nii oleks kõige parem oma eluga lõpule jõuda, sest elust väsinud eakad inimesed, kui nad on veel haiglasse sattunud, kui nad on haiged, kui neil on kannatused — siis sellist pöördumist ei ole üldse mitte harva ette tulnud,» kirjeldas anestesioloog vestlusi patsientidega.

Operatsioonilauale jõuab ka ligi 100-aastaseid inimesi, kellega tuleb arstil riskidest igal juhul juttu teha. «Nendega on olnudki vestlused, mida nad arvavad sellest, kui asjad lähevad viltu. Mina olen küll saanud ainult sellise vastuse: «Loomulikult me ei taha, et elustatakse. Loomulikult ma ei taha, et pannakse torusid. Loomulikult ma ei taha mingit intensiivravi osakonda. Kui midagi juhtub, siis las juhtub,» rääkis aasta arst ning lisas, et kokkuvõttes on see täiesti mõistetav.