PEAB JÄÄMA VENEMAALE Kohus ei lubanud riigist välja saadetud Kremli-meelset aktivisti Eestisse tagasi

Kohus leidis, et elamisloa tühistamise otsus tugines piisavatele tõenditele. Politsei- ja piirivalveamet oli hinnanud Paljamari sotsiaalmeedia postitusi ja osalemist meeleavaldustel, leides, et need kujutavad endast ohtu riigi julgeolekule. Paljamar kaebas kohtule, et PPA ei kuulanud teda ära enne elamisloa tühistamist ära, kuid halduskohtu hinnangul oli ärakuulamata jätmine õiguspäraselt põhjendatud.