Ema süüdistas vene keele õpetajat ja kooli juhtkonda lapse ahistamises. Siiski osutus kõik palju keerulisemaks

Tallinna elaniku Natalia tütrel Irinal (nimi muudetud) on raske kuulmispuue ning 2018. ja 2020. aastal diagnoositi tal Eestis ka segatüüpi spetsiifiline arenguhäire. Pärast soovituste saamist Rajaleidja nõustamiskeskuse spetsialistidelt viisid vanemad tüdruku üle Mustjõe gümnaasiumi väikeklassi.

Diagnoosis, mida ema portaali Rus.Postimees ajakirjanikega jagas, märgitakse, et tüdruku üldine võimete tase on normi piires. Parimad tulemused saavutab ta visuaal-ruumilisi võimeid hindavates ülesannetes, kuid tema kõnefunktsioon on märkimisväärselt kahjustatud, seisab diagnoosis.