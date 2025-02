Üle poole kodanikest on vastu meretuuleparkide rahalisele toetamisele

Möödunud nädalal leppis valitsus kokku, et nii mere- kui ka maismaatuuleparkide rajamiseks korraldatakse kahe teravatt-tunni ulatuses vähempakkumisi. See kokkulepe tähendab kliimaministeeriumi arvutuste järgi, et 20 aastaga võib meretuuleparkide toetuseks kuluda 2,6 miljardit eurot. Ühiskonnauuringute Instituut küsis Eesti kodanikel, kuidas nemad suhtuvad valitsuse plaanidesse meretuuleparkide toetamise osas.

Vastajatelt küsiti, kas nad toetavad ideed, et riik võtab 20 aastaks 2,6 miljardi eurose kohustuse, et tagada meretuuleparkides tootjatele fikseeritud hind? Küsimuse järel oli lisatud ka selgitus, et sellise toetuskeemi puhul maksab riik tootjatele peale, kui börsihind on madal ja saab raha tagasi, kui börsihind on kõrge. 53 protsenti vastajatest ütles «ei» või «pigem ei», 28 protsenti «pigem jah» või «jah» ning 19 protsenti ei omanud arvamust.