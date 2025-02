Kuremäe klooster ja siseministeerium vastamisi: klooster tõrgub Moskva alluvusest lahkumast

Kui Kuremäe kloostri iguumenja Filareta Kalatšova kurdab oma äsja saadetud avalikus kirjas riigikogule ja ministritele, et kirikute ja koguduste seadusesse kavandatud muudatused panevad kloostri kinni, siis siseministeerium tuletab meelde, et see oht on vaid siis, kui klooster otsustab jääda Putini püha sõda õnnistava Moskva kiriku rüppe – kanoonilist alluvust on aga klooster muutnud ka varem.