ETTEVAATUST, LINNUGRIPP! Ohtlik taud on jõudnud juba Leetu ja Soome

Eesti linnupidajad peavad olema väga valvsad ning järgima kehtivaid piiranguid. Vastutus oma lindude tervise eest lasub endiselt linnupidajatel, sest haiguse lindude pidamise ettevõttesse sattumise riski saab vähendada asjakohaste bioturvameetmete rakendamisega.

«Tuletame meelde, et nakkusohu vähendamiseks tuleb tagada, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Seetõttu on linde lubatud joota ja sööta siseruumides või varikatuse all. Samuti tuleb lindude pidamisel kasutada võrku, katust või teisi võimalusi, et vältida kokkupuuteid metslindudega,» selgitas Kalda.

Samuti kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.