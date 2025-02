KUKU Miks liitus Isamaa peaministri umbusaldusavaldusega

«Isamaa ei kiirustanud, mis puudutab peaministri isiklike otsuste kvaliteeti,» selgitas Reinsalu, viidates nii riigisekretäri ametisse nimetamisele ja Nordica pankrotile. Küll aga ei meeldi isamaalastele, et energiapoliitikat aetakse kiirkorras ja aruteluta.

​«​Meie energiapoliitikas on baasdokumendiks energiamajanduse arengukava aastani 2035. See saadeti detsembrikuus kooskõlastamiseks ja tagasiside ekspertidelt oli hävitav. Nüüd, vaatamata sellele, et ühiskonnas oleks olnud minimaalne dialoog, on asutud läbi suruma agendat, mis tähendab, et me läheme subsideeritud majandusse, mis toob meile kaasa kõrgema elektrienergia hinna vähemasti inimpõlveks ja ka riskid varustuskindlusele,» selgitas Reinsalu saates.

Reinsalu ei usu, et umbusaldusavaldus viiks kohe valitsuse kukkumiseni, kuid see on tema sõnul vajalik, et tuua arutelu parlamendi saali ja panna valitsus vastama oma otsuste mõju eest.

«Me ei arva, et koalitsioon nüüd kummuli kukub selle pärast ja peaminister tegelikkuses ameti maha peab panema, aga see on see parlamendi foorum, kus kõik poliitilised jõud peavad ütlema välja oma seisukoha: kas nad sellist käsitlust peaministri juhitava valitsuse poolt toetavad või leiavad, et see ei ole asjakohane,» kirjeldas Reinsalu umbusaldusavalduse eesmärki.