Murega ummikus: lapsele vaimse tervise abi saamine võib venida kuudepikkuseks

Eelmise aasta detsembrikuus oma lapsele psühhiaatri abi otsinud vanem sai eriarstiabi osutavalt kliinikult MPPK vastuseks, et vastuvõtuaega ei ole pakkuda enne kui märtsis. Neljakuist ooteaega põhjendati sellega, et teenindada tuleb juba ravi alustanud patsiente ning töötajaid ei saa sundida tööaega ületama.

Osaühingu MPPK juhatuse liige Peep Piiber nentis, et nende asutusel on olnud ooteajad pikad juba alates 2011. aastast. «Varasematel aastatel seetõttu, et tervisekassa rahaline lepingumaht oli palju väiksem kui meie võimekus pakkuda ravi. Viimastel aastatel on aga koos rahastuse kasvuga samaväärselt palju lisandunud patsiente.»