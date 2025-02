Kuremäe kloostri esindajad: toimub katse rikkuda põhiseadust

Kloostri esindajad meenutavad, et Pühtitsa klooster on rajatud 1891. aastal ning on ainuke tegutsev vene-õigeusu nunnaklooster Eestis. «Nõuda inimestelt, kes on käitunud 134 aastat seadusekuulekalt, et nad ütleksid lahti oma identiteedist, on midagi sarnast, nagu öelda eestivenelastele, et homsest on neil keelatud öelda ja mõelda, et nad on etnilised venelased ning nad peavad end nimetama kreeklasteks (paralleel kreeka õigeusu kirikuga, kuhu nunnasid soovitakse juhatada),» seisab esindajate kirjas.