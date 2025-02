Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul suhtub linnavalitsus elanike muredesse väga tõsiselt. «Pelguranna trammi projekt annab suhteliselt tagasihoidliku hinna eest väga suure täiendava veovõime. On kerkinud üles küsimus Puhangu tänavast ja kohalikel elanikel on mure seoses rajatava trammiliiniga. Me võtame tõsiselt neid muresid, mis puudutavad müra ja vibratsiooni,» lubas Ossinovski.