Tallinn on lahtiühendamiseks põhjalikult valmistunud

«Me oleme selleks valmis nii riigi kui linna tasemel. Kõik meie süsteemid on kontrollitud ja valmisolekus. See ei tähenda, et me oleme valmis siis, kui läheb hästi, vaid et me oleme valmis ka võimalikeks ootamatusteks selles kontekstis. Elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus on ka laiemalt olnud meie jaoks prioriteet ja ka sel aastal teeme kindlasti mitmes võimelüngas, kus meil veel ei ole kõik lõpuni valmis, suure sammu edasi. Tallinna elanikel muretsemiseks põhjust ei ole ja kui peaksidki ilmnema ootamatused, siis ka nendeks on linn valmis ja osutab kõiki vajalikke teenuseid, et elu saaks võimalikult tõrgeteta jätkuda,» kinnitas linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).