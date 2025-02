Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe kinnitusel on juhtivteaduri viidatud võimalikud ründed olnud kogu aeg tuvastatavad. «Kõiki e-hääletamise toiminguid kontrollivad iga kord rahvusvahelise kutsetunnistusega infosüsteemide audiitorid,» ütles Koitmäe.

Samoson kirjutab Tarvo Treieri ja Kristjan Düüna teadustööle viidates, et e-häälte töötlemise etapis, kus kehtivad e-hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid ning audiitoritele ei ole selle asenduse kontrolliks seni mingit tarkvara tehtud. Koitmäe sõnul jätab Samoson mainimata, et audiitorid on seda kontrollinud käsitsi ning 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel oli selleks juba kasutusel spetsiaalne audiitorrakendus.