Laulupeo «Iseoma» kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ja rahvamuusikapeo juht Helin Pihlap. Kõik kolm naist ütlevad, et vahet pole, mis soost on juhid, kuid tõdevad samas, et ajalooliselt on nende praegusi rolle täitnud peamiselt mehed.