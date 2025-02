FOTO Politsei sulges kahtlase kohvri tõttu Tallinnas Stockmanni ristmiku

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja vahendas, et politsei sai täna kell 12.14 väljakutse Tartu maanteele, kus teataja sõnul on kahtlane kohver.

«Päästjad ja politseinikud piirasid kohapeal ohuala ning liiklus on hetkel suletud,» lisas ta, täpsustades, et suletud on Tartu maantee ja Liivalaia ristmik, samuti peatatud trammiliiklus ja jalakäijate liikumine.