Ukraina kohvikud on politsei teravdatud tähelepanu all

Üks restorani omanikest Mart Luik sõnas Postimehele, et tõenäoliselt sai põleng alguse läbi aknaklaasi ruumidesse visatud põlevast esemest. Võimaliku süütamise versiooni on kinnitanud ka politsei – juhtunu uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus ning hetkel kogutakse ümbrusest turvakaamerate salvestisi ja otsitakse pealtnägijaid.