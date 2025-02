Zelenskõi teatas tihendatud kontaktidest Trumpi administratsiooniga

«Oleme oluliselt tihendanud oma kontakte USA administratsiooniga. Meil on ka üsna sisukas ja laialdane suhtlus oma teiste partneritega. Ukraina vajab tõelist, kestvat ja tagatistega rahu ning vahendeid, et Venemaa teaks alati, mis ootab ees neid, kes soovivad Ukrainat kahjustada. Oleme avatud tugevale diplomaatiale ja valmistame just sellist diplomaatiat ette. Ja selleks on vaja meie sõjaväe kaasaegsust, vastupidavust ja tõhusust,» rääkis president.