«Homme saab täpselt kuus kuud sellest, kui alustasime oma operatsiooni Kurski sektoris. See on väga oluline operatsioon. Kui jõuame sõja lõpu diplomaatilise kokkuleppe faasi, siis alles näete, millist juttu venelased Kurski osas räägivad. See oli väga oluline samm. Mulle ei meeldi loopida sõnu nagu ajalooline. Lõppude lõpuks on kogu Ukraina võitlus kindlasti ajalooline. Aga see oli kindlasti väga oluline ja ma olen tänulik kõigile sõduritele, kes kaitsevad meie territooriumi, mille seas Kurski operatsioonis osalejatele,» ütles president.