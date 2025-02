Riigipea sõnul tähendab kaitseväelase elukutse ka kutset enese proovile panekuks ja seda ka lahinguolukorras ning osalemist rahvusvahelises sõjalises operatsioonis. President Alar Karis tsiteeris veebel Andrei Levtšenkot, kes on olnud Iraagi missioonil aastatel 2004 ja 2024 ning öelnud tabavalt, et «alles sõjapiirkonnas saab sõdur teada, kuidas ta reageerib. Reageerib siis, kui on päriselt tule all, kus tulistatakse lahingu-, mitte paukpadrunitega.»