Ministeerium: me ei ole Metaga eraldi kokkulepet teinud

Kuigi justiis- ja digiministeeriumi saadetud pressiteatest võis justkui aru saada, et Metaga on kokkulepe juba sõlmitud, siis ministeeriumi avalike suhete nõunik Britten Torstenberg lausus, et Metale ei ole antud eriõigusi võrreldes teiste ettevõtete, asutuste või teadusprojektidega.

«Metat on informeeritud, et Eesti Keele Instituudil (EKI) on olemas tänapäeva eesti keele korpus (tekstidest koosnev elektrooniline andmekogu - toim). See on vabalt juurdepääsetav ja kasutatav materjal kõigile. Korpus on kättesaadav EKI andmebaasis CC BY 4.0 litsentsiga, mis võimaldab andmete vabakasutust,» vastas Torstenberg.