KUKU Atlandi ületanud Hannes Hanso: ma ei tea, millal see kõikumise tunne üle läheb

«On uskumatu, et oleme tagasi. Kõik lihtsad asjad, nagu voodis magamine või kohvi nautimine, on nüüd täiesti uue väärtusega,» rääkis Hanso. Küll aga on pea kahe kuu pikkuse ettevõtmise tagajärgi senini tunda. Hanso sõnul kõigub maa tema jalge all ka kodus kõndides: «Isegi hommikul voodist tõustes tuli paar korda käsi seina vastu panna, et tasakaalu leida,» rääkis ta. «Ma ei tea, millal see üle läheb, aga aga see vist võtab natukene aega. Ikkagi kaks kuud järjest olla absoluutselt kogu aeg rappuval ja kõikuval pinnal...» arutles Hanso.

Kuigi paat «Kena Reina» koges vahepeal ka katsumusi, näiteks purunes autopiloot ning vahepeal käisid mehed sellega peaaegu kummuli, siis Hansol jagus sõudepaadile siiski ainult kiidusõnu. «See paat ise on täiesti geniaalne. Et sellega üle elada ülikeerulisi ja raskeid olusid – täiesti võimalik. Eks kõik, mis sisse tuleb, voolab välja. Selles mõttes on tõesti väga hea ja üliturvaline asi välja mõeldud,» jutustas Hanso.

Saatejuhi küsimusele, mida mehed Atlandil sõid ja kuidas keha vastu pidas, märkis Hanso, et kaalukadu on sellistes tingimustes möödapääsmatu. «Me sõime kaks korda päevas ja vahepeal hommikul ja õhtul ning igakord tuhat kalorit, aga vahele sõime hästi palju kaasa võetud igasugust energiavarustust,» kirjeldas ta, viidates nii šokolaadile, halvaale ja kuivatatud puuviljadele. Kokkuvõttes märkis Hanso, et korralikku täiskõhutunnet seejuures ei tekkinud.

Reisi üks suurimaid stressiallikaid oli Hanso sõnul tema jaoks see, kas üldse ja kuidas toimub taaskohtumine abikaasaga. Teadmata täpset saabumise aega, oli oht, et meeste maale saabumise ajaks naist pole kas veel kohal, või on ta pidanud hoopiski juba Eestisse tagasi lendama. Küll aga kulges selle poolest kõik ladusalt. «​Selline uuesti armumise tunne on ausalt öeldes,» võttis Hanso taaskohtumise kokku.

Millised olid meeste kõige raskemad hetked sellel teekonnal, kuula pikemalt Kukust!