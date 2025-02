Otsus on suur löök Keskerakonnale, kes peab nüüd karistusena maksma riigile miljon eurot. Keskerakonna juhid kommenteerivad kujunenud olukorda reede pärastlõunal toimuval pressikonverentsil.

Riigikohtu kriminaalkolleegium rõhutas, et karistatav on sellise kokkuleppe sõlmimine, kus vara või muu soodustuse lubaja või andja usub, et seeläbi õnnestub tal saada ametiisikult mingisugune enda jaoks kaalukas eelis. Hoolimata eesmärgi saavutamisest, õõnestab juba ainuüksi sellise kokkuleppe sõlmimine usaldust avaliku võimu aususe vastu.