Meediaettevõtete Liit avaldab justiitsministeeriumi tegevuse suhtes protesti

Meediaettevõtete Liit avaldas oma päringus protesti ministeeriumi tegevuse suhtes. Nimelt teatas justiits- ja digiministeerium 6. veebruaril meediaväljaannetele saadetud pressiteates, et Eesti annab Facebooki ja Instagrami emafirmale Meta eesti keele korpuse avaandmed, mis sisaldavad peaaegu 4 miljardit sõna.

Ministeerium teavitas, et tegu on järjekorras juba teise suure keelemudeli arendamisega tegeleva ettevõttega, kellele see andmekogu kättesaadavaks tehakse.