JULM KOHTLEMINE Austria politsei päästis veoki haagisest 265 Eesti vasikat, neist üks oli juba surnud

Steiermarki liidumaa liiklusosakonna peainspektor Wolfgang Teutschl ütles väljaandele Kronen Zeitung, et haagist nähes said ametnikud kohe aru, et on vaka kiiret sekkumist. «Vaatasime esmalt läbi trellide ja nägime juba siis, et mõned loomad lamasid maas,» ütles spetsialist.