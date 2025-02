INIMESTEST AEGAMÖÖDA Eiri. Elu habrastel õlgadel

Ei hõbepajust ma mööduda saand, sest pingil istus mu ema... Nii algab üks ilusamaid eesti keeles kirjutatud luuletusi. Aleksander Suuman on selle kirja pannud. Mul oli aastate eest Koluveres maamaja, kuhu viisin elu viimaseid suvesid veetma oma ema. Selle Liivi jõe ääres asunud maja juures on küll hõbepajusid, mille all mu ema on istunud. Ei jõudnud ma ema vaatama ja aitama nii tihti, kui ta ootas. Eiri aitas siis teda. Tõi poest, mida vaja. Suitsu oli tihti vaja. Ema oli ahelsuitsetaja. No ja küpsist ja banaani oli vaja. Ja lihtsalt seltsi.

Eiri on Eiri Müür. Ta elab Lauknal, mõned kilomeetrid Koluverest. Mis koht on Laukna? Ma uurin veidi ja saan teada, et siin on kunagi filmitud mängufilmi «Baskerville’ide koer» (Lenfilm 1981) ja Peeter Simmi «Puud olid» (Tallinnfilm 1985). Niisiis on ka Sherlock Holmes ja doktor Watson siin kunagi ringi luusinud, Simmist rääkimata. Siin on ohvrikivi ja hiiekivi, mis minust seekord nägemata jäävad.