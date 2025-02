Kes oleks osanud arvata, et linnaosade tantsuõhtud on väikesed värsked oaasid, kuhu halli argipäeva pikad karvased käed ei ulatu. Kui pidulistelt küsida armastuse definitsiooni, võib saada teada, kuidas east sõltumata sõlmida kirglikke suhteid ja kõige selle käigus ka häbisse langeda.

Sõbrapäeva lähenedes asuvad innukad ajakirjanikud uurivale ajakirjandusele omase põhjalikkusega üle jõu käiva ülesande kallale. Sammud viivad linnaosade tantsuõhtutele, kust võiks saada kõige täpsemad vastused küsimustele, mis on armastus, kuidas seda leida ja mida teha armuvaluga. Rahvasuus nimetatakse neid pidusid ka eakate tantsuõhtuteks, kuid üsna kiiresti sai selgeks, et kõige abitumad on seal enamikust mitukümmend aastat nooremad küsitlejad, kes on peoks täiesti alarõivastatud ning seltskonnatantsudes puuduliku haridusega.